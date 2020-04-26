26.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Донбасс, Политика, Украина
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Львов ждёт Сталинскую Народную Республику




Донецк необходимо переименовать в Сталино навсегда, а не только по памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной, как это предписывает соответствующий указ главы ДНР.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается, в ДНР Пушилин, или кто там, предложил город Донецк три раза в год переименовывать в Сталино, вернуть историческое название. Я очень этим недоволен, я вообще считаю, зачем три раза в год? Я бы говорил вообще оставить название Сталино навсегда, и пусть бы оно было, и пусть бы весь мир знал, что на планете Земля есть такой город, который возвращает себе имя чёрта и дьявола ХХ века, изувера, тоталитарного второго или даже первого красного Гитлера, имя Сталина. Я думаю, это было бы очень симптоматично как раз всем нашим «объединителям» и соборникам, чтобы спросить, хотели бы они вернуть на Украину Сталинскую Народную Республику?» – заявил Дроздов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее аналогичным образом вернула себе историческое имя столица ЛНР.

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