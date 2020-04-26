Львов ждёт Сталинскую Народную Республику

26.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Донецк необходимо переименовать в Сталино навсегда, а не только по памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной, как это предписывает соответствующий указ главы ДНР.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Оказывается, в ДНР Пушилин, или кто там, предложил город Донецк три раза в год переименовывать в Сталино, вернуть историческое название. Я очень этим недоволен, я вообще считаю, зачем три раза в год? Я бы говорил вообще оставить название Сталино навсегда, и пусть бы оно было, и пусть бы весь мир знал, что на планете Земля есть такой город, который возвращает себе имя чёрта и дьявола ХХ века, изувера, тоталитарного второго или даже первого красного Гитлера, имя Сталина. Я думаю, это было бы очень симптоматично как раз всем нашим «объединителям» и соборникам, чтобы спросить, хотели бы они вернуть на Украину Сталинскую Народную Республику?» – заявил Дроздов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее аналогичным образом вернула себе историческое имя столица ЛНР.