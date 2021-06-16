Львовские депутаты хотят утвердить на сессии бесплатное пиво за мячи в ворота сборной России

16.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Львовская власть должна распространить инициативу одного из заведений на все точки общепита, чтобы бесплатно наливать пиво за каждый гол, который та или иная футбольная сборная будет забивать команде из России на чемпионате Европы.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат местного горсовета Юрий Ломага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ломаги, российская телеведущая Ольга Скабеева ошиблась, когда заявила в одном из эфиров о том, что эта инициатива принадлежит городской власти, но муниципалитет должен взять эту идею на вооружение «на зло москалям».

«То, что львовяне, галичане сделали такой перформанс и сказали, что за каждый гол – 100 бокалов хмельного напитка – это очень прекрасно. Я бы это смотрел бесконечное количество раз. Реально, Львовский городской совет или областной совет не приняли такого распоряжения, но они это перекрутили таким образом, они это выдали таким образом, что реально мы. Я горжусь, я бы реально за такой вопрос проголосовал, поддержал его как бы только мог, я думают все коллеги-депутаты это поддержали, чтобы реально был такой документ народный, чтобы эти мокши сходили с ума от этого», – заявил Ломага.

Как сообщал «ПолитНавигатор», русофобскую пивную акцию во Львове организовал навальнист и бывший вице-президент футбольного клуба «Москва», занявший должность в местном футбольном клубе «Рух».

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