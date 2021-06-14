14.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Политика, Спорт, Украина
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«Пусть воют мокшанские болота». Вслед за футболом Украина начала бандеризацию бокса

Новости УкраиныУкраинский боксёр-националист Павел Гула придумал как обойти запреты спортивных организаций на использование политических лозунгов...

Украинский боксёр-националист Павел Гула придумал как обойти запреты спортивных организаций на использование политических лозунгов и вышел на ринг с татуировкой главаря ОУН Степана Бандеры на груди.

Мероприятие прошло в Киеве во время вечера бокса 12 июня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гула победил молдавского боксёра Макарие Марина в поединке, состоявшем из четырех раундов, в результате решения судей.

Это был первый профессиональный бой украинского и молдавского боксеров.

То, как выходец из Хмельницкого Гула решил пропагандировать Бандеру, знатно порадовало украинских националистов.

«Победа под знаком Бандеры. Да, можно запретить лозунг на футбольной форме, которую выдадут игрокам под очередной чемпионат, но когда твое тело является лозунгом – его уже не запретишь», – пишет хмельницкий блогер и общественник Андрей Попык.


«Героям Слава! Пусть воют мокшанские болота! Паша, спасибо за победу и за принципиальную позицию», – поддержала выходку Гула одиозная националистка Маруся Зверобой.

Напомним, ранее УЕФА запретила сборной Украины по футболу выступать в форме, на которой написан лозунг нацистов «Слава Украине – героям слава». В итоге украинским футболистам пришлось выступать в форме, на которой вторую часть лозунга заклили..

«ПолитНавигатор» также писал, что экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов возмутился поддержкой сборной Украины комментаторами российского Первого канала во время матча с Нидерландами в рамках начавшегося футбольного чемпионата.

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