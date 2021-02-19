Львовские нацисты ликуют: в прославление Майдана вовлекли детей

19.02.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Во Львове прошла акция «Ангелы памяти», в ходе которой горожане почтили память погибших в ходе госпереворота 2014 года.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире местного телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Мероприятие проходило у местного мемориала боевикам «небесной сотни». Львовские школьники заранее сделали и развесили по мемориалу несколько сотен бумажных оригами в виде ангелов.

«Сегодня дети сделали ангелов. И эти ангелы сегодня есть около каждого нашего героя», – сказал мэр Львова Андрей Садовой.

Участие детей в этой акции также порадовало многих пришедших на митинг националистов. Так, жительница Львова, представившаяся Ольгой, похвалила школьников за «патриотизм».

«Меня успокаивает то, что молодёжь понимает, что такое «Революция достоинства», «достоинство». Человек достойный – это который живёт по законам Божьим и законам государственным. И имеет возможность менять государственные законы, а божественные законы, говорят, являются неизменными. Дети понимают, они знают, у нас хорошая молодёжь – прекрасная, активная, патриотическая. И это успокаивает, что Украине быть.

И смерть наших предшественников, наших близких не была напрасной. У меня отец был участником боевых действий УПА, муж погиб на Майдане – такая семья, патриотическая. И меня успокаивает, что есть патриоты, которые будут знать украинскую историю, будут доносить это в семьи», – сказала нацистка.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что, несмотря на семилетнюю кампанию и запрет на альтернативное мнение, только 8% школьников Украины могут считаться прошедшими правильную идеологическую обработку, согласно которой государственный переворот 2013-14 трактуется как «революция достоинства».

После этого глава общественного объединения «Семья героев небесной сотни» Юрий Аксенин сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса открывают мемориально-культурный комплекс, посвящённый госперевороту 2014 года и погибшим на майдане боевикам «небесной сотни».