Только 8% школьников «правильно» зомбированы Майданом

17.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на семилетнюю кампанию и запрет на альтернативное мнение, только 8% школьников Украины могут считаться прошедшими правильную идеологическую обработку, согласно которой государственный переворот 2013-14 трактуется как «революция достоинства».

Такими печальными для майданщиков статистическими данными в ходе пресс-конференции в Киеве поделился глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результаты исследования меня очень обеспокоили, потому что уверенно знают о «революции достоинства» восемь процентов школьников. Очень мало, как по мне. То есть, вообще ознакомлены восемьдесят четыре процента – о тех, кто слышал.

Конечно, смотря с чем сравнивать. С одной стороны, эти восемь процентов – очень хорошо. Но, как по мне, это очень тревожная цифра, которая говорит, что нам надо больше работать. Нам – это и органам власти, и музеям, и школьникам самим явно надо прилагать усилия.

Но, учитывая целевую аудиторию и те группы, которые являются источниками памяти и источниками информации о революции достоинства, больше всего работы для школы, семьи и СМИ», – дал установку подопечный Владимира Зеленского.