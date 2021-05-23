Львовские нацисты попытались подражать «Бессмертному полку»

23.05.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Во Львове несколько сотен человек отметили «День героев украинско-российской войны» – прошли по центральным улицам города маршем, почтив память погибших боевиков «АТО» и других покойных нацистов.

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Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», мероприятие началось у памятника Степану Бандере, где собрались нынешние и бывшие военнослужащие «АТО» и «ООС», боевики добровольческих нацистских подразделений, члены некоторых политических партий (таких как «Свобода»), а также участники таких националистических организаций, как «Джура».

Почтив память гитлеровского коллаборациониста, они двинулись по улицам города к памятнику Тарасу Шевченко. В ходе марша участники несколько раз останавливались, чтобы рассказать о «борцах за свободу Украины» и их нелёгкой судьбе во времена Советского Союза.

Некоторые участники несли фотографии своих родственников или сослуживцев, погибших в Донбассе или во время госпереворота 2014 года – выглядело это как попытка подражания международной акции «Бессмертный полк».

«У нас один вариант – или победить, или ещё раз победить. Третьего не дано. Поэтому я желаю им (боевикам «АТО» – прим.) добра, здоровья, а вместе с их победой и счастья на Украине, украинской власти. Это портрет Мариновича – одного из воинов «ООС», одного из героев современной, уже семнадцатой по счёту, российско-украинской войны», – рассказал один из участников. «День героев символизирует для меня память обо всех героях Украины, которые погибли за Украину от княжеского века и по сегодняшний день», – рассказал другой участник марша.

В ходе движения колонна сделала несколько остановок, почтив память Романа Шухевича и других нацистов-«жертв коммунистических преступлений», воевавших против советского народа в рядах армии УНР, ОУН или УПА.

Дойдя до места назначения – памятника Тарасу Шевченко, нацисты перешли от траурных речей к исполнению бандеровских песен и украинских национальных танцев.