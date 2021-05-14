Под Киевом готовят инструкторов, которые будут превращать украинских детей в нацистов

14.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В то время как украинские пропагандисты пугают население милитаризацией детей в России, под Киевом стартуют массовые мероприятия по подготовке воспитателей и кураторов, которые будут на официальном уровне в бандеровских традициях готовить молодое поколение украинских нацистов к войне.

Информацию о сборах опубликовали на странице мероприятия в Facebook «Всеукраинская военно-патриотическая игра Джура», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начато обучение «Киевской школы воспитателей Джура» для воспитателей куреней, руководителей отрядов, волонтеров Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»)», – говорится в сообщении.

Среди организаторов мероприятия выступают ОО «Молодежь – будущее Украины», Департамент молодежи и спорта г. Киева и Украинский государственный центр национально-патриотического воспитания.

В ходе мероприятий будущим инструкторам и кураторам объясняли тонкости работы с подростками. Также обсудили проекты мероприятия, средства на которые были выделены с бюджета города Киев.

«Целью подготовки КВД является теоретическая и практическая подготовка специалистов (воспитателей) по организации постоянно действующих очагов игры «Джура», ознакомление с целью, стратегией и положением игры, деятельность роев, создания и развертывания куреней и осуществления национально-патриотического воспитания участников игры «Джура» в течение учебного года», – пояснили в пресс-службе.

Примечательно, что инструктаж проходил в кабинете, на стенах которого висели большие плакаты с портретами таких видных коллаборационистов, как Роман Шухевич, Степан Бандера и Евгений Коновалец. Также широко используется военная форма УПА (в частности – фуражки).

Напомним, украинская Школа «Джура» была создана в 1993 году якобы на основе традиций Запорожских казаков. В школу принимают детей от 17 лет, которые проходят в ней спецподготовку, включающей в себя идеологическую обработку, общее физическое воспитание, а также тактическую и огневую подготовку, изучение военной топографии, участие в военно-спортивных играх.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина должна со школы проводить милитаризацию детей, чтобы они понимали, что у них есть враг.