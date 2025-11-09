Львовский нацист: Генсек НАТО заливает, уверяя о достигнутом паритете с Россией
Слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны альянса якобы уже перегнали Россию по производству боеприпасов, не вызывают доверия.
Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С риторикой у Рютте всё хорошо, и на вербальном уровне надо приветствовать любые жёсткие заявления, которые должны были бы охладить горячие головы в Кремле. Однако Рютте не руководит производством боеприпасов стран-членов НАТО, не управляет их вооружёнными силами и не может заставить отдельные страны-члены НАТО даже поднять свои расходы на безопасность и оборону до уставных норм.
Некоторые страны, такие как Италия и Испания, так и не преодолели отметку 2% расходов. Поэтому очень сомнительна настолько бодрая риторика в стиле советских отчётов о выполнении пятилетнего плана за три года», – сказал Михальчишин.
Тем не менее, он согласился, что «динамика за последний год действительно стала несколько позитивнее».
«Однако даже при сохранении таких оптимистических темпов, как в таких странах, как США, ФРГ, Норвегия, приблизительный паритет по отдельным ключевым категориям боеприпасов должен бы настать не раньше 2027 года. Поэтому по состоянию на окончание 2025-го лично я в такую оценку как реалистическую не имею оснований верить просто из слов уважаемого во всём остальном генсека НАТО», – добавил нацист.
