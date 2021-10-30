Львовский профессор: Украина бессильна против российско-еврейских денег

30.10.2021 14:06 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина на всех парах движется к авторитаризму,о чем свидетельствуют последние события вокруг Бабьего Яра.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет профессор Украинского католического университета (Львов) Ярослав Грицак.

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Он обратил внимание, что во время последнего визита президента Израиля в Киев и встречи делегации в Мариинском дворце произошло грубое нарушение дипломатического протокола.

«Если израильтяне выстроились по протоколу: сначала президент Ицхак Герцог, за ним министр строительства и сопредседатель межправительственной комиссии Израиль — Украина Зеэв Элькин, а затем посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский, то украинская сторона выстроилась «по понятиям»: рядом с Владимиром Зеленским стоял председатель его офиса Андрей Ермак, а за ним Сергей Шефир», – указывает Грицак.

Он подчеркивает, что ни Ермака, ни Шефира по их официальному статусу и близко нельзя сравнить со вторым и третьим лицом в израильской делегации.

«Иными словами, в современной украинской политике важен не формальный статус, а доступ к телу президента. Научным языком это называется «система ограниченного доступа». При такой системе радикальные прорывы невозможны, потому что она заточена не на развитие страны, а на самосохранение», – считает автор.

Также он затрагивает тему строительства мемориала в Бабьем Яру, который его противники объявили элементом гибридной войны против Украины, поскольку его финансируют российские миллиардеры.

«Я хорошо вижу общественное бессилие перед лицом более сильной стороны — союза украинской власти, российско-еврейских денег и международных еврейских институций, которая девятым валом проходит по Бабьему Яру, делает там все, что хочет», – пишет львовский профессор.

«Несколько месяцев назад Борис Акунин в разговоре с Дмитрием Быковым сделал печальный прогноз по Украине: Киев на всех парах движется к авторитарному режиму, и через несколько лет он будет таким, что нам, украинцам, «мало не покажется». Тогда я думал, что это преувеличение. Наблюдая за ситуацией вокруг Бабьего Яра, вижу, что ошибался. Это еще не Янукович. Но уже зрелый Кучма», – сокрушается Грицак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Грицак заявил, что на Украине президент РФ Владимир Путин якобы потерпел самое сокрушительное поражение в своей жизни.

Также львовский профессор радовался, что украинская молодежь приветствует ЛГБТ и отрывается от Донбасса.