Зисельс: «Мемориал в Бабьем Яру — гибридная война Путина»

04.09.2021 14:38 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Проект мемориального комплекса в киевском Бабьем Яру якобы представляет собой элемент гибридной войны против Украины.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил глава Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины и сторонник украинских националистов Иосиф Зисельс.

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По его словам, Россия давно осуществляет против Украины «информационную агрессию».

«На фоне этой гибридной войны в 2016-м появился российский проект «Мемориал Холокоста» Бабий Яр». Его инициировали три российских миллиардера – Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. В России власть их ставит у разных «кранов» – и они финансируют выгодные Кремлю дела. Я и мои единомышленники считаем, что российский проект «Бабий Яр» – часть гибридной войны РФ против Украины», – сказал Зисельс.

Он рассказал, что встречался по этому поводу с Фуксом, который пообещал, что их проект, на который выделяется 100 миллионов долларов, будет больше и лучше Яд Вашем в Израиле и музея Холокоста в Вашингтоне.

«Я ответил, что имею два возражения. Первое – нельзя строить на территории захоронений. Второе – не верю, что в этом нет Путина. Второй год идет война, враг захватывает наши территории, убивает наших людей. И в это время Путин позволяет близким к нему бизнесменам вложить 100 миллионов долларов в культурный проект в стране, с которой воюет? Такой вопрос я задаю всем руководителям этого проекта. Никто не может ответить», – говорит собеседник издания.

«Цель Путина – опорочить Украину, – утверждает Зисельс. – Доказать, что она ни на что не способна. Мол, хотим построить музей и мемориал, а эти украинцы-антисемиты мешают».

Отметим, что Зисельс тесно сотрудничает с апологетами бандеровцев, которые принимали участие в уничтожении евреев вместе с гитлеровцами. Такого рода его деятельность приводит к многочисленным скандалам. Так, крупнейшие еврейские организации Николаева заявили о выходе из организации, руководимой Зисельсом.

Кроме того, Всеукраинский еврейский конгресс, Еврейская конфедерация Украины, Украинский еврейский комитет, Конгресс иудейских религиозных общин, Еврейский фонд Украины, Ассоциация узников гетто и концлагерей и большинство региональных еврейских общин Украины отмежевались от позиции Зисельса.

«Решительно заявляем, что г-н Иосиф Зисельс и организация Ваад не представляют евреев Украины. Заявления Иосифа Зисельса и его организации не выражают позиции еврейской общины Украины», – говорилось в документе.