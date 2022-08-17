Любитель террористов «Азова» в Крыму отделался штрафом

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Посетитель кафе «Краб» в крымском городе Щелкино заплатит 50 тысяч рублей за заказ националистической песни с символикой признанного в РФ террористическим нацбата «Азов». Суд посчитал музыкальные предпочтения клиента караоке-бара дискредитацией Вооруженных сил РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел 12 августа. Один из гостей заведения попросил ди-джея поставить клип на украинскую песню «Дикое поле». Просьба клиента, оплаченная по тарифу, была удовлетворена. И все посетители были вынуждены лицезреть на экране символы «четвертого Рейха», как называли себя сами нацбатовцы до сдачи в плен в Мариуполе. Видеосвидетельство музыкального ассортимента в кафе, доставившего радость гостю, было опубликовано в соцсетях.

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Ди-джея караоке-бара «Краб» Юрия Родионова за демонстрацию нацистской символики суд определил под арест на 10 суток. Заказчика песни – 25-летнего уроженца Щелкино Дмитрия Гайна – суд приговорил сегодня к штрафу.

«В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью, дополнительно пояснил, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», – говорится в сообщении суда.