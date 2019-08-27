Люди Грицака доводят до суицида свидетельницу жестокого произвола СБУ

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Политзаключенная Дарья Мастикашева, которую арестовали во времена Петра Порошенко по фейковому обвинению в вербовке бывших участников «АТО» и госизмене, объявила голодовку.

Об этом в своем блоге пишет киевский правозащитник Владимир Рыбин, представитель фонда «Одиссей», оказывающего помощь политическим заключенным на Украине – участникам Русской весны, попавшим в плен бывшим ополченцам и т.п., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правозащитник отмечает, что за два года, проведенных в СИЗО, Мастикашева потеряла здоровье, а руководство заведения делает все, чтобы подвести ее к суициду.

«До какой степени отчаяния надо довести человека, чтобы он пошел на такое! Дарья за два года, проведенных в застенке, сильно сдала здоровьем.

Это не удивительно – СИЗО не курорт. Удивительно другое – молодую женщину целенаправленно убивают. Убивают медленно, по-садистски.

Как? Еще полгода назад Красногвардейский суд Днепропетровска по ходатайству защитника Валентина Рыбина обязал администрацию СИЗО обеспечить проведение квалифицированного медицинского обследования Мастикашевой, поскольку жалобы на резко ухудшающееся самочувствие фельдшер СИЗО, оперирующий йодистой сеткой, оценить не в состоянии.

Но администрация тупо саботирует решение суда. Мало того, в камеру к Мастикашевой постоянно подсаживают разных психически неуравновешенных личностей и рецидивисток, терроризирующих Дарью.

Вы можете это представить – большого воображения для этого не требуется. То есть Дарью подталкивают к суициду – по-другому это оценить нельзя!

Зачем? А скоро генерал армии СБУ Грицак сам может стать обвиняемым по Делу о похищении и пытках Дарьи Мастикашевой.

Но если вдруг помрет Мастикашева в СИЗО своей смертью от болезни, или повесится с чьей-то помощью – с Грицака и его палачей взятки гладки. Дарья Мастикашева обьявила голодовку отчаяния», – пишет Рыбин.