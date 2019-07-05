Вопреки решению Конституционного суда политзаключенную Мастикашеву оставили за решеткой

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Политзаключенную Дарью Мастикашеву, которую арестовали во времена Петра Порошенко по обвинению в вербовке бывших участников “АТО” с целью проведения фейковых терактов на территории РФ, оставили в СИЗО ещё на 60 суток, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил журналист из Запорожья Павел Волков, присутствовавший на суде.

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Такое решение принял Красногвардейский районный суд Днепропетровска несмотря на признание КСУ неконституционным положения ч.5 ст.176 УПК Украины о безальтернативности содержания под стражей для лиц, подозреваемых в преступлениях против госбезопасности.

Прокурор принёс ходатайство о продлении меры на 1,5 страницах. В ответном ходатайстве на 15 страницах адвокат Валентин Рыбин пояснил, что обвинение необосновано, Дарья была похищена сотрудниками СБУ и подвергнута пыткам ещё до официального задержания.

Мастикашева под стражей почти два года, дело по сути в наврушение всех процессуальных сроков рассматриваться не начало.

По данным правозащитного проекта “Успишна варта”, тридцатилетняя Дарья Мастикашева – гражданка Украины, проживавшая в России. спортсменка, бывшая чемпионка Украины по тхэ-квон-до. 15 августа 2017 года Дарья Мастикашева была похищена. Как заявила подозреваемая, люди в масках и с оружием заблокировали её автомобиль и увезли её в неизвестном направлении. На протяжении нескольких дней её пытали, угрожали расправой над сыном и матерью, если она не заявит, что сотрудничает с российскими спецслужбами. После того, как Дарья Мастикашева дала своё согласие, видео с её признанием было показано главой СБУ Василием Грицаком на пресс-конференции в Киеве, где руководитель СБУ отчитался о поимке опасного шпиона. Официальное задержание Дарьи Мастикашевой произошло после пресс конференции Грицака.

Факт пыток над женщиной подтверждается фотографией, сделанной матерью, на снимке на лице Дарьи Мастикашевой чётко видны следы побоев.

По сообщению адвоката, охранники, допустившие съёмку обвиняемой в таком виде, были уволены. Видео, выбитое пытками с признанием Дарьи Мастикашевой, на котором строится обвинение против нее так и не было приобщено к делу, даже несмотря на неоднократные ходатайствования адвоката по этому вопросу.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, украинский юрист Андрей Портнов призвал нынешнюю власть дать публичный сигнал правоохранительной системе и обществу относительно того, что политические дела, сфабрикованные в отношении граждан Украины во времена режима Порошенко должны быть прекращены, а политзаключенные выпущены на свободу.

“Друзья, это конечно, понятно, что нового прокурора пока не назначили, но публичные сигналы никто не отменял. Думаю, Главе Государства нужно публично заявить, что все политические заключённые и журналисты должны быть немедленно освобождены и реабилитированы, за нападение на журналистов – жёсткое и бескомпромиссное наказание, а бандформированиям и порохоботам – две недели на быстрое трудоустройство. А то оно всё затянулось немного”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.