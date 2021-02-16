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16.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Люди умирают» – в Раде признали, что вакцинация страны провалена

Новости Украины

Правительство Украины обещало начать вакцинацию от коронавируса 15 февраля, однако не сдержало своё обещания из-за внутренних конфликтов и неэффективности самого правительства.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от партии «За будущее» Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 15 февраля мы должны были начать вакцинацию, так как нам это обещало правительство, так как это было заявлено правительством. По официальной статистике Украины, за исключением тех, кто вакцинировался нелегально, у нас ноль вакцинированных на Украине, в этом мы впереди всех стран Европы и всего цивилизованного мира.

Пока наше профильное министерство разбирается со своими ответственными за закупки, выясняя внутренние конфликты у себя, люди из категории риска на Украине умирают. Это вопрос не отсутствия денег в бюджете, они есть, это вопрос происходящего в головах нашего государственного управления», – сказал Батенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что если Украина не успеет за 2021 год вакцинировать 60-70 процентов населения, то в 2022-м можно ждать новую волну пандемии, а все потраченные деньги окажутся выкинутыми на ветер.

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