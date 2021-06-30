«Люди уже обращаются» – в ДНР стартовала программа поддержки русскоязычного населения Украины

30.06.2021, Москва, Владим Москаленко

Новости Украины

В ДНР запустили программу по поддержке русскоязычного населения Украины, потому что в этой стране, несмотря на преступное руководство, всё ещё остаётся множество адекватных и здравомыслящих граждан.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине остаются адекватные люди, не зря у нас заработала программа по поддержке русского и русскоязычного населения Украины. И люди уже обращаются. Действительно, люди наши единомышленники, и они адекватные, вот их жаль», – сказала она.

Наталья Никонорова подчеркнула, что нынешнее украинское руководство, как и предыдущее, настроено агрессивно и ведёт свою страну в пропасть.

«В Киеве руководство, которое ведёт в бездну свою страну. Причём Зеленский гораздо хуже Порошенко, потому что Порошенко хотя бы открыто говорил неприемлемые вещи, но он делал, то что говорил. А Зеленский говорит одно, что готов принести мир, а сейчас он об этом даже не говорит, сейчас голосуются законопроекты, которые он подаёт, по увеличению Вооружённых сил Украины», – добавила глава МИД.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что получение гражданами Украины российских паспортов в перспективе даст Кремлю возможность отправить войска для защиты своих граждан.