Мачеха-Украина устроила «тёплый приём» бежавшим с Донбасса коммерсам

Коммерсанты подконтрольных Киеву городов Донбасса, решившие бежать из прифронтовой зоны на Украине, столкнулись с получением огромных платёжек за давно закрытые предприятия.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я мажоритарщик из Донетчины, все знают, что происходит сегодня в городах в Дружковке, Краматорске и Славянске. Ко мне обратился малый бизнес с этих территорий. Предприниматели эвакуировались с территорий активных боевых действий, покинули помещения под обстрелами, фактически потеряли возможность работать, но, несмотря на это, продолжают получать счета за отопление и коммунальные услуги», – возмутился Гнатенко.