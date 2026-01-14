Мачеха-Украина устроила «тёплый приём» бежавшим с Донбасса коммерсам
Коммерсанты подконтрольных Киеву городов Донбасса, решившие бежать из прифронтовой зоны на Украине, столкнулись с получением огромных платёжек за давно закрытые предприятия.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я мажоритарщик из Донетчины, все знают, что происходит сегодня в городах в Дружковке, Краматорске и Славянске. Ко мне обратился малый бизнес с этих территорий.
Предприниматели эвакуировались с территорий активных боевых действий, покинули помещения под обстрелами, фактически потеряли возможность работать, но, несмотря на это, продолжают получать счета за отопление и коммунальные услуги», – возмутился Гнатенко.
«Постановление Кабмина № 206 запрещает штрафы и пеню, но сама проблема начисления долгов никуда не исчезла. Как будет выживать местный бизнес на местах, это никого не беспокоит. Это называется игра в одни ворота.
Именно из-за такого отношения к людям они после окончания войны во многих случаях не планируют возвращения на родную территорию, и на Украину вообще», – решил давить на «больное» укро-депутат.
