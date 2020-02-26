«Майдан головного мозга» оказался для украинцев страшнее коронавируса

26.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Одной из причин отказа граждан Украины эвакуироваться с круизного лайнера, поставленного на карантин из-за вспышки коронавируса на борту в японском порту Иокогама, связан с тем, как ранее встречали эвакуированных украинцев из Китая.

К такому выводу в своем блоге на сайте «Комсомольской правды» приходит журналист и военкор Дмитрий Стешин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, по словам начальника отдела кризисных ситуаций МИД Украины Максима Коваленко, 25 граждан Украины отказались покидать корабль, хотя уже два пассажира умерли.

Журналист считает, что причин отказа может быть несколько. Во-первых, украинцы – члены экипажа, и в случае эвакуации работодатели могут сослаться на форс-мажор и не заплатить положенные по контракту деньги.

«Но самая главная причина, это радушие Родины-мамы, им наслаждался на прошлой неделе весь мир. Практически в прямом эфире, мы видели, как встречали на Украине эвакуированных из Уханя сограждан. Как одна за другой отказывались от них больницы. Как врачи из Львова радовались, что больных повезли не к ним, а куда-то в другое место. Как в Новых Санжарах под Полтавой, толпа забрасывала автобусы с эвакуированными людьми камнями и ревела «Жги!», – напоминает автор.

Он отмечает, что в таких обстоятельствах предпочел бы остаться на лайнере.

«Может быть там и бродит по переборкам таинственный и смертельный вирус, но при этом вокруг абсолютно душевно-здоровые люди, без «майдана головного мозга». Один из узников «Бриллиантовой принцессы», врач из Новосибирска, рассказал, что японцы любят подплывать на своих катерах к карантинному лайнеру и включать красивую музыку – так они выражают поддержку оказавшимся в заточении. Закидывать лайнер камнями им как-то не приходит в голову, наверное, потому что в Японии не было «революции достоинства», – пишет Стешин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Тернопольском облсовете назвали геноцидом эвакуацию соотечественников из Китая на Украину.