//exit;
19.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Майдан оказался неудачным бунтом – политтехнолог Тимошенко

По итогам прошедших пяти лет Майдан оказался не «революцией достоинства», а обыкновенным неудавшимся бунтом, результатом которого украинский народ недоволен.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, сегодня сотрудничающий с Юлией Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недовольство людей начинается ещё с первых дней, когда все считали, что Майдан победил. Цели Майдана не достигнуты, реальной революции не совершилось. Потому что революция – это изменение формации, изменение правил игры и правящего класса», – отметил Гайдай.

«Был бунт. Этот бунт закончился тем, что старый президент Украины и ещё некоторые персоны сбежали, но в общем правящий класс остался при власти. И, разумеется, это должно было вызвать недовольство», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее украинские эксперты сообщали, что в Киеве возможен новый Майдан, к которому присоединятся даже некоторые «сподвижники» Петра Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть