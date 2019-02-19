Майдан оказался неудачным бунтом – политтехнолог Тимошенко

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

По итогам прошедших пяти лет Майдан оказался не «революцией достоинства», а обыкновенным неудавшимся бунтом, результатом которого украинский народ недоволен.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, сегодня сотрудничающий с Юлией Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недовольство людей начинается ещё с первых дней, когда все считали, что Майдан победил. Цели Майдана не достигнуты, реальной революции не совершилось. Потому что революция – это изменение формации, изменение правил игры и правящего класса», – отметил Гайдай.

«Был бунт. Этот бунт закончился тем, что старый президент Украины и ещё некоторые персоны сбежали, но в общем правящий класс остался при власти. И, разумеется, это должно было вызвать недовольство», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее украинские эксперты сообщали, что в Киеве возможен новый Майдан, к которому присоединятся даже некоторые «сподвижники» Петра Порошенко.