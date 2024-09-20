Майданщик бьёт в набат: «Нельзя ссориться с поляками! Сикорских – в топку»

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Резкое охлаждение украино-польских отношений может попасть на неблагоприятную почву антиукраинских настроений в Польше, поэтому украинцам нужно вбрасывать в пропаганду побольше позитива и меньше тиражировать истории, вроде заявлений польского министра иностранных дел Сикорского.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский майданщик, экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Резкое охлаждение украино-польских отношений может попасть на неблагоприятную почву антиукраинских настроений в Польше, поэтому...

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«У части польского общества есть обострённое чувство относительно взаимоотношений с украинцами, которые могут подогреваться российскими деньгами или российскими информационными атаками, поэтому надо больше общаться с друзьями и влиять на условного Сикорского, который высказал критическое для нас замечание. Нужно больше общаться с друзьями и продвигать среди польских политиков, среди польских общественных деятелей – дружеские взаимоотношения. Не отступая от украинских интересов», – рассуждал Доний.

Ведущие уточнили, озвученное майданщиком «чувство справедливости» обострено только у старшего поколения или и у молодых поляков тоже.

«Я был бы не честным, если бы сказал, что это только какая-то группа переселенцев с Волыни или среда «конфедерации», более крайней политической силы. По статистике молодёжь в массе своей спокойнее относится, но есть и в разных возрастных группах действительно радикалы, и они могут брать верх, если мы не будем отстаивать собственные интересы.

В сотрудничестве с польскими интеллектуалами, украинскими друзьями, их очень много, нам нужно их показывать, мы мало это делаем, мы акцентируем на негативных вещах – ну вот Сикорский сейчас сказал, и почти не говорим, какие есть позитивы в польской среде. А напомню, даже термин «расстрелянное видродження» подарили нам поляки! Представляете? Это подарок польских интеллектуалов, само название!», – вещал экс-депутат.

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