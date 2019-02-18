Майданщики опасаются, что на них откроют охоту

18.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Если не привлекать внимание к таким происшествиям, как убийство майданщицы Екатерины Гандзюк, украинская власть решит, что можно нападать на так называемых активистов.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил основатель украинского волонтерского фонда «Возвращайся живым» Виталий Дейнега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В деле Гандзюк я не вхожу в группу её поддержки, я просто вхожу в большое число людей, которые поддерживают эту группу. Которые понимают, что, на самом деле, один из нас может быть следующим. Мне достаточно трёх покушений на Стерненко, во время последнего из которых он убил одного из нападающих, и в результате к нападающим приставлена государственная охрана, а к Стерненко – нет. Такие вещи приводят меня к мысли, что если мы не будем брыкаться, то эта власть решит, что нападать на активистов можно», – заявил Дейнега.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, херсонской майданщице Гандзюк плеснули в лицо кислотой участники так называемой “АТО”, воевавшие в Донбассе. В итоге она скончалась в больнице. Среди исполнителей пять членов «Украинской добровольческой армии», подконтрольной основателю “Правого сектора” Дмитрию Ярошу.