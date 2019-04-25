Майданщики вдруг разглядели в ЛДНР «громадян» Украины

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Лишь понимание последствий указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения паспорта РФ для жителей ЛДНР, открыло глаза украинской политической элите на очевидные вещи.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Климкин вдруг сразу заметил граждан Украины. Климкин впервые за время пребывания министром иностранных дел вдруг обратился к ним: «Шановные громадяне, призываю на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта, Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», заметил вдруг!» – прокомментировал ведущий программы Владимир Соловьёв экстренное заявление главы МИД Украины Павла Климкина.

«Совсем недавно, когда эти люди были лишены права голосовать на выборах, это никого не волновало! Когда такие условия обставили, что подавляющее большинство пенсии не могут получать. Тогда это было не страшно! А сам же Климкин последнее время активно лоббирует идею разрешения двойного гражданства, но, говорит, только не с Россией», – отметил историк и политолог Владимир Корнилов.

«Сейчас Ирина Геращенко – левая рука Порошенко, которая соревновалась в том, кто быстрее на колени станет, она заявила, что у нас, оказывается, запрещено двойное гражданство! А Коломойский её не волновал, Саакашвили её не волновал, Ульяна Супрун, министр действующий, почему-то не волнует, а тут, понимаешь, людей спасают в Донбассе, и они вдруг вспомнили, что это «украинськи громадяне», – добавил эксперт.

Продолжая тему, украинский политолог Василий Вакаров отметил, чем теперь это чревато для киевского руководства.

«Мы же все прекрасно понимаем, что люди, которые получили паспорта РФ, граждане РФ, проживающие, говоря юридическим языком, на территории ОРДЛО, если, не дай Бог, руководители добробатов, типа Яроша, которые не подчиняются или не захотят подчиниться главнокомандующему и дёрнутся, что тогда произойдёт? Тогда произойдёт самое страшное, что РФ в защиту своих граждан что будет делать? Как сказал Путин ещё раньше, потеряете свою государственность», – подчеркнул Вакаров.