Махавший флагом НАТО политик победил на выборах мэра столицы Республики Сербской

16.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Скандальный блогер Республики Сербской, самый молодой депутат Народной скупщины сербского энтитета Боснии и Герцоговины Драшко Станивукович победил на выборах мэра Баня-Луки.

Представитель прозападной Партии демократического прогресса получил 53,9% голосов избирателей, в то время как его оппонент из патриотического Союза независимых социал-демократов Игорь Радойич только 46%.

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Двадцатисемилетний кандидат уже объявил о своей победе. И заявил, что будет развивать Баня-Луку как открытый город и «город с человеческим лицом».

«Это будет город, в котором будут цениться человеческие ценности, то, что вы создаете своими руками и что вы приобрели благодаря обучению и знаниям, работе и целеустремленности», – заявил Станивукович.

Молодой богач, представитель семьи состоятельных диссидентов, проживающих на Западе, Драшко Станивукович пришел в политику в очень молодом возрасте – в 18 лет.

«Дух моей семьи всегда был оппозиционным, и поэтому с юных лет я подмечаю, что в нашей жизни не так и что нужно сделать для того, чтобы стало лучше, – вспоминал политик. – Многие люди имеют сильное желание заниматься политикой, как и я, но вынуждены заботиться о том, как выжить, прокормить себя. Мне не нужно думать об этом, поэтому я могу делать то, что делаю все 24 часа в сутки… Люди воспринимают меня как человека, с которым можно поделиться своими проблемами».

При этом, не нуждаясь в средствах благодаря своему состоятельному отцу и собственному бизнесу, Станивукович умудряется платить работникам своих предприятий маленькую зарплату в 330 боснийских марок (порядка 11 600 российских рублей). Однако это совсем не смущает его многочисленных поклонников, его подписчиками только в одной из соцсетей являются 80 тысяч человек, что для энтитета с населением в 1 миллион 100 тысяч человек весьма хороший показатель.

Любят Драшко за горячие репортажи, в которых он развенчивает неприглядную действительность РС при любой удачно подвернувшейся возможности: то покажет, как муниципалитет сэкономил на биотуалетах, то своими руками взломает свежий асфальт, показав его дурное качество, то вскроет аферу Фонда медицинского страхования с поставкой некачественных подгузников тяжелобольным детям и взрослым.

И все бы хорошо, только активность Станивуковича «чудесном образом» совпадает с травлей Сараево и Западом лидеров РС. Так, когда на главу МВД РС Драгана Лукача бошняки и их западные покровители давили за организацию жандармерии, что позволило энтитету иметь хоть какие-то легальные вооруженные формирования, после того, как армию полностью перевели под юрисдикцию Сараево, Станивукович пришел на его выступление в Скупщине с флагом НАТО. После чего махал им буквально перед носом выступавшего – ветерана войны 90-ых, за что получил пощечину от него.

Также совсем недавно он с соратниками вломился в семейные угодья сербского члена Президиума БиГ, политика за свою принципиальную позицию находящегося под санкциями США, Милорада Додика. По видимому желая показать, что образцовое хозяйство должно свидетельствовать о коррупционности политика, однако в стране, где практически каждая семья веками занимается фамильным агробизнесом, выглядел этот наскок не очень убедительно.

Ну и о своем видении Баня-Луки, как «города с человеческим лицом» Станивукович неоднократно высказывался:

«Как мэр Баня-Луки, я хочу создать Парк Мира, в котором центральная статуя будет состоять из скульптурных изображений трех солдат разных армий (Войска Республики Сербской (ВРС), Армии Боснии и Герцеговины (ABiH) и Хорватского вече обороны (HVO). Скажем, люди, это позади!», – говорил политик в эфире одного из телеканалов.

«Строительство парка мира, в котором три разных солдата, среди прочего, будут представлять членов HVO и так называемой Армии БиГ, это то же самое, что установить памятник нацистским солдатам на Козаре (месте массовых зверств немцев в Боснии в годы Второй мировой войны и активного партизанского сопротивления – ред.), – прокомментировал фантазии оппозиционера депутат проправительственного Союза независимых социал-демократов (СНСД) Радован Ковачевич . – В этой идее Драшко Станивуковича, нет ничего нового или удивительного. Это еще раз показывает, о каком незрелом человеке и политике идет речь, человеке, который не перестает удивлять нас своей ерундой».

Тем не менее, жители столичной Баня-Луки оказались по все видимости в своей массе людьми не очень зрелыми, купившись на популизм политика-блогера. И их не смутило, что имя того, не сходит с порталов западных медика, таких, например, как сербский филиал BBC, а также бошнякских ресурсов, где укусить РС всегда рады. Равно как и не смущает их то что Станивукович – член прозападной Партии демократического прогресса, чей лидер Младен Иванич, будучи членом Президиума БиГ, никак не препятствовал тому, что у РС Сараево шаг за шагом отбирало признаки субъектности, чему сейчас активно противостоит Милорад Додик.

Таким образом, можно предположить, что победа Станивуковича является очередным звеном в реванше прозападных сил, который мы сейчас наблюдаем на постюгославском и постсоветском пространствах.