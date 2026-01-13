Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение отправить контингент французских войск на Украину – это безумие. Война нужна нынешнему руководству Франции и Евросоюза.

Об этом в эфире телеканала «Europe 1» заявил лидер партии «Движение за Францию» Филипп де Вилье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Их 35 (в «коалиции желающих», – авт.). Но есть только двое, которые говорят, что мы отправим солдат под командованием генерала-адмирала Мендена, чтобы отправить наших детей убивать на Украину», – сказал Вилье.

Он обратил внимание, что французские силовики не могут навести порядок у себя в стране.

«Так почему же это безумие?.. Мы не можем добиться прекращения огня во Франции 31 декабря, у нас горит 1200 автомобилей. С другой стороны мы утверждаем, что собираемся ввести войска для обеспечения режима прекращения огня на Украине. То есть, мы могли бы делать вдали от дома то, что мы не способны делать дома?» – сказал Вилье.

Он полагает, что верхушка Франции и ЕС заинтересована в дальнейшем конфликте, чтобы «пилить» деньги, выделяемые Украине.