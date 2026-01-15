Макрон срочно захотел себе «Орешник»

Елена Острякова.  
15.01.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 705
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Франция


Франция будет развивать оружейные системы дальнего поражения.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня на военной базе в городе Истр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта инициатива обрела особый смысл после того, как мы второй раз наблюдали запуск системы большой дальности «Орешник» по Украине. Этот выстрел – очень четкий сигнал от державы, которая решила наделить себя такими возможностями. Это послание ясно.

И для всех, кто думает, что Россия будет вопросом, который нас не касается: мы находимся в пределах досягаемости этих выстрелов», – вещал Макрон.

Он объявил, что Франция будет пытаться создать свой «Орешник».

«Мы, европейцы, и особенно Франция, у которой есть определенные технологии, должны завладеть этим новым оружием, которое изменит правила игры в краткосрочной перспективе. С нашими немецкими и британскими партнерами мы должны двигаться вперед!», – заявил Макрон.

Российский военный эксперт Борис Рожин посмеялся над мечтаниями французского президента.

«Так все же просто, берешь старые советские комплектующие 60-х годов и… Так, стоп. Это так не работает. Хватит читать украинские СМИ», – написал Рожин в своем телеграм-канале.

