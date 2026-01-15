Макрон срочно захотел себе «Орешник»

Франция будет развивать оружейные системы дальнего поражения.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня на военной базе в городе Истр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта инициатива обрела особый смысл после того, как мы второй раз наблюдали запуск системы большой дальности «Орешник» по Украине. Этот выстрел – очень четкий сигнал от державы, которая решила наделить себя такими возможностями. Это послание ясно.

И для всех, кто думает, что Россия будет вопросом, который нас не касается: мы находимся в пределах досягаемости этих выстрелов», – вещал Макрон.