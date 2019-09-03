В Раде грызня: Зеленскому угрожают судьбой Януковича

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада утвердила в целом и направила на рассмотрение Конституционного суда законопроект, согласно которому президент Украины получит право единолично назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР, а также создавать новые регуляторные органы с хозяйственно-экономической сфере страны.

С соответствующей инициативой выступил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Речь идет о том, что по действующим законам Украины президент имеет право назначать на должности, увольнять с должностей, создавать определенные регуляторные органы, но Конституция Украины предусматривает, что президент осуществляет исключительно полномочия, предусмотренные Конституцией Украины. На этом основании Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции закон «О национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг и энергетики» на том основании, что президент не имеет конституционного права образовывать такой орган.

Кроме государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, независимые регуляторные органы могут осуществлять мониторинг, государственное регулирование и контроль также в других сферах, например, это рынок финансовых услуг, рынок оборота ценных бумаг, рынок информатизационных услуг и тому подобное», – пояснил Вениславский.

По его словам, в соответствии с данным законом президент получит право назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Такое предложение вызвало негативную реакцию у всех политических сил, за исключением президентского монобольшинства.

Так, представитель партии «Европейская солидарность» Руслан Князевич заявил, что согласно сделанным ранее выводам Венецианской комиссии, такое единоличное управление контролирующими органами противоречит европейским стандартам, а участие в данном процессе Верховной рады является обязательным.

Однако в ответ член Комитета по вопросам правовой политики и нардеп от «Слуги народа» Алексей Кучер попытался оправдаться, что если депутаты предыдущего созыва позволяли Петру Порошенко делать неконституционные назначения и создавать соответствующие органы, то что мешает новым парламентариям повторить их опыт.

В ответ представитель «ЕС» Виктория Сюмар пригрозила Владимиру Зеленскому, сравнив его с бывшими президентами Леонидом Кучмой и Виктором Януковичем, чьи попытки расширить собственные полномочия закончились «Оранжевой революцией» и Майданом.

«То, что мы имеем сейчас, является полной и бесспорной узурпацией», – добавил скандальный нардеп Алексей Гончаренко.

Против данного законопроекта высказались также партии «Оппозиционный блок – За жизнь» и «Голос», но это не помешало президентскому монобольшинству вынести положительное решение, отправив законопроект на дальнейшее рассмотрение в Конституционный суд – из 402 депутатов 282 проголосовали за, 54 – против, 27 воздержались и 39 человек не приняли участие в голосовании.

Примечательно, что «Слугу народа» поддержала только партия «Батькивщина» и 13 внефракционных депутатов.

Отметим, ранее экс-глава украинской делегации в ПАСЕ и соратник Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что принятие Верховной Радой данного законопроекта может дать ЕС повод отобрать у Украины безвизовый режим.

Напомним, в этот же день Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины, тем самым отменив депутатскую неприкосновенность, что позволит теперь президенту Владимиру Зеленскому держать в «ежовых рукавицах» весь украинский парламент.