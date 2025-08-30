«Маленький еврейчик пошел против своих родителей» – прозревший киевский миллионер о Зеленском

Игорь Шкапа.  
30.08.2025 18:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1159
 
Дзен, Политика, Украина


Когда Владимир Зеленский стал президентом, с ним произошла чудовищная метаморфоза – он предал своих родителей.

Об этом заявил сбежавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов (объявлен в розыск в РФ за призывы подрывать российские газопроводы), передает корресопндент «ПолитНавигатора».

«Зеленский родился в русскоязычном регионе, сотрудничал с Москвой, выступал. Он был хороший еврейский мальчик. И на скрипке играл, и на гитарке играл, декларировал стихи. Отличный мальчик, которого воспитали родители хорошо, как маленького еврейчика. И он это всё отлично воплощал в жизнь.

Но когда он стал президентом, с ним произошла чудовищная метаморфоза. Он взял не свои цвета, не свою природу. Он пошёл против родителей, он прошёл против памяти людской. И в результате это превратилось вот в эту вакханалию, что и дало повод для войны.  Ну, снос памятников, мы сейчас опять вспоминаем русский язык», – сказал миллионер.

Он поставил в пример Израиль, где не запрещают арабский язык.

«Но Украина почему-то решила: а давайте мы не будем, мы задавим русскоязычное население – диктатура. Давайте задавим религиозные организации – диктатура. Давайте задавим общественных деятелей – диктатура. Давайте я одену вышиванку и стану самым главным борцом за бандеровские ценности. Вы же задайте себе вопрос: могут ли бандеровские ценности быть ценностями президента Зеленского?» – говорит Балашов.

