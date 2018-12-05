05.12.2018, Симферополь, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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Бронетанковые части ВСУ готовятся к броску на Симферополь

В район крымского перешейка скрытно перебрасывается украинская бронетехника.

Об этом, ссылаясь на источник в социальных сетях пишет “Независимая газета”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“По данным соцсетей, в район крымского перешейка из западных районов Херсонской области, а также из-под Николаева и Одессы скрытно стягиваются бронетанковые части. Переброска танков и БТР осуществляется на замаскированных трейлерах. Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев считает, что уже в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины”, – отмечается в публикации.

При этом эксперт указывает, что районе Турецкого вала и далее на юг местность открытая и малопересеченная, что “дает возможность для быстрого наступления».

“Понятно, что силы РФ и Украины несопоставимы. Другое дело, что возможна провокация, которая, как и в с случае в задержанием украинских бронекатеров и буксира после ЧП в Керченском проливе, позволит Киеву в очередной раз заявить о «российской агрессии». И, как показывают недавние события, эта тактика срабатывает”, – резюмирует издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на днях украинские танки были переброшены в Мариуполь.

Кроме того, в Госдуме не исключили, что украинские войска могут начать вторжение в Россию.

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