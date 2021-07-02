«Мало никому не покажется». В Раде опасаются, что Москва придет на защиту русских Украины

02.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Принятие украинским парламентом закона о коренных народах, лишившего такого права русских, чревато для страны очень опасными последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

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Он характеризует принятый закон как «провокационный и дискриминационный».

«Еще о чем-то можно было бы рассуждать, если б мы не видели сознательное и последовательное ущемление русских, венгров, румын и других крупных национальных меньшинств в Украине. Могли б в конце концов принять отдельный закон о крымских татарах, но в нынешних условиях это очередной шаг к делению всех неукраинцев на правильных и неправильных», – считает депутат.

«И раз авторы законопроекта так громко и упорно на каждом углу кричали, что крымских татар, крымчаков, караимов от венгров отличает именно то, что у них нет своего государства и Украинское государство должно дать им особые права (например, на изучение своего языка), то невольно получается, что других должны защищать другие государства. Венгрия вот уже активно вступается за своих. Вступится еще кто-то, мало никому не покажется», – предупреждает Волошин.

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