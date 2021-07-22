«Марианская впадина киевской внешней политики» – весь мир «послал» истеричную Украину

22.07.2021, Москва, Вадим Москаленко

Новости Украины

Тот факт, что «Северный поток-2», несмотря на все протесты и истерики Киева, в скором времени будет запущен, свидетельствует о полном провале внешней политики Украины, от которой отвернулся весь мир.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил известный киевский журналист Владимир Скачко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с «Северным потоком-2» – это полный провал, провалище, Марианская впадина внешней политики Владимира Зеленского. И вообще всей украинской внешней политики после 2014 года, направленной на ничегонеделание внутри страны и попрошайничества на внешнем контуре. Внешний контур сказал, что идите, идите и идите. Мир ещё раз сказал, что в многополярном мире не может быть вмешательства двух непричастных стран – Украины и США – в дела двух причастных – Германии и России. И ещё не может быть создан прецедент, когда государство ради каких-то политических интересов вмешивается в коммерческие сделки», – сказал он.

Напомним, ранее в Берлине заявили, что Германия и США, договорившись по «Северному потоку-2», преподали Украине хороший урок.