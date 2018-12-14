Мариупольский порт оказался на грани остановки

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Мариупольский торговый порт не смог выполнить план по грузоперевалке и перешел на жесткий режим экономии.

Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинское руководство компании уверяет, что причиной тому являются длительные задержки судов и так называемая «блокада», которую организовала Российская Федерация в Керченском проливе и Азовском море после захвата Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд».

«Мариупольский порт переживает очередной сложный период. Длительные задержки судов в Керчь-Еникальском канале, связанные с деятельностью погранслужбы ФСБ России, привели к тому, что предприятие не смогло выполнить план по грузоперевалке, а восемь дней, с 24 ноября по 1 декабря, вообще простаивало без флота. В итоге из запланированных на ноябрь 450 тыс. тонн было переработано только 356 тыс. тонн грузов. Как следствие, этот месяц порт завершил с отрицательным финансовым результатом», – говорится в сообщении.

Ранее начальник Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник сообщил, что после строительства моста через Керченский пролив, порт потерял порядка шести миллиардов гривен.

«ПолитНавигатор» также писал, что за последние несколько лет крупные украинские порты на Азовском море – в Мариуполе и Бердянске – оказались на грани банкротства.