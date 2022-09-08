Марков: Драма под Балаклеей может привести к мобилизации

08.09.2022  17:25 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

Ситуация на Харьковщине, где ВСУ перешли в наступление и теснят ВС РФ, объясняется тем, что Россия продолжает жить жить и действовать по логике мирной, а не военной жизни.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит известный московский политолог Сергей Марков.

Ситуация на Харьковщине, где ВСУ перешли в наступление и теснят ВС РФ, объясняется тем,...

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«Балаклея. Бои здесь могут иметь большие последствия. Почему ВСУ наступает, а армия России отступает? Потому что по живой силе ВСУ больше армии России в два раза. При том, что Россия больше Украины по населению в 5 раз. Диспропорция в 10 раз.
Почему так? В Украине война и массовая мобилизация. А в России СВО и обычная жизнь. Госсовет по туризму.

Поэтому драма под Балаклеей может привести к смене всей стратегии правительства России и переходу к мобилизации. Падение Балаклеи может показать, что нужно намного больше солдат на фронте», – считает Марков.

Как сообщают российские военкоры, в районе Балаклеи ВСУ смогли продвинуться на 30 километров.

При этом украинская сторона утверждает, что прорыв удалось осуществить на глубину 50 километров.

При этом официально Минобороны РФ кризисную ситуацию на Харьковщине не комментирует.

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