16.10.2020, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Скандал
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«Массандру» продают по сильно заниженной цене


Только лишь коллекция вин «Массандры» стоит по самым скромным подсчетам не менее 10 миллиардов рублей, не говоря уже об уникальных подвалах, где хранится вино, которые были построены еще в царские времена.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, местный политик Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Колесниченко, цена в 3,6 миллиарда долларов, которая была установлена  за предприятие Госсоветом Крыма, является существенно заниженной.

«Ответ на цену очень простой. Коллекция – миллион бутылок, в Книге рекордов Гиннеса, в подвалах головного предприятия находится. Если возьмем усредненную цену 10 тысяч бутылки – это уже 10 миллиардов только коллекция. Я говорю усреднённо 10 тысяч, там есть цена и 250 тысяч рублей, и 200 тысяч, и 40-50. Но 10 – это самое минимальное. Поэтому только коллекция – это 10 миллиардов рублей.

Если взять эти подвалы, которые были построены в конце XVIII века, это просто потрясающие подвалы, которые до сегодняшнего дня сухие. Наши метростроевцы в 60-е годы построили новый подвал – он постоянно течет, там бут постоянно гниет, там у виноделов, у рабочих ревматизмы. А эти семь штолен глубиной по 150 метров потрясающей температуры – 12-14 градусов в любое время года. Там потрясающая система ирригации, перемещения воздуха, осушения. Там сухо.


Как вы думаете, сколько это может стоить? Даже по меркам царских времен это было под восемь миллионов долларов», – заявил Колесниченко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что крымское винодельческое предприятие «Массандра» может быть приватизировано. Перед продажей на аукционе будет проведена оценка и назначена стартовая цена. Нынешний гендиректор предприятия Янина Павленко сообщила, что за период контроля Украины над Крымом из погребов винодельческого предприятия «Массандра» была распродана половина коллекции редких старинных вин.

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