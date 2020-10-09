Украина разграбила коллекцию вин из погребов «Массандры»

09.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

За период контроля Украины над Крымом из погребов винодельческого предприятия «Массандра» была распродана половина коллекции редких старинных вин.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила гендиректор предприятия Янина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2005-го по 2014-й годы из коллекции «Массандры», в которой находилось около миллиона бутылок, было распродано чуть более 500 тысяч бутылок. И вы же понимаете, что происходило – продавались практически за копейки раритетные старые вина, а закладывались молодые вина начала 2000-х годов. И, таким образом, коллекция «Массандры» очень сильно обеднела и омолодилась. И мы за весь период российской Массандры не ставили себе задачу продавать коллекционные вина», – заявила Павленко.

Гендиректор также подчеркнула, что руководство предприятия не допустит застройки южнобережных земель, отведенных под виноградники:

«Массандра» получила более 10-ти тысяч гектаров земли, это договора аренды на 49 лет. Все эти земли защищены законом от использования под любые иные нужды, нежели под развитие сельского хозяйства. Сегодня любые риски и разговоры о том, что завтра массандровские земли начнут застраиваться – нет, это невозможно в силу действующих законов Российской Федерации, закон об обороте сельхоз земель, закон о развитии виноградарства и виноделия защищает сегодня интересы любого предприятия, которое получило сельхоз земли для дальнейшего использования», – заявила Павленко.

Впрочем, ранее «ПолитНавигатор» писал, что в Крыму даже при российской власти продолжается застройка на землях виноградников «Массандры» в южнобережном поселке Ливадия. В прошлом году «Массандры», входившую ранее в подчинение Управделами президента РФ, перевели в собственность Республики Крым.

Напомним, незаконная застройка курортной части Крыма – одна из главных проблем полуострова, которая не решена за годы возвращения полуострова в состав России.

Ранее руководство Эрмитажа предупредило, что активная застройка Южного берега Крыма может обернуться гибелью памятников культуры, расположенных на полуострове.

Один из примеров варварской застройки – Приморский парк в Ялте, где свои объекты возвели компании, в прошлом возглавлявшиеся нынешними крымскими чиновниками.