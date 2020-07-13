Массовое разочарование в Зеленском будет страшным по последствиям – киевский эксперт

13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нечистоплотная политика киевского истеблишмента, в частности законы о приватизации и распродаже сельскохозяйственных земель, обрекли Украину на скорый развал.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Двойное дно в украинской политике стало нормой, мы в быту с пониманием к этому относимся. Норма двойного дна разрушает Украину – не только Межгорье, но и огромное число объектов, которые внесены в программу, это завершающий этап распродажи страны или подготовка к распродаже.

Происходит это, к сожалению, под руководством поколения, на которое возлагалась большая историческая надежа. Поэтому разрушение легенды Зеленского, после того, как произошёл откат от Порошенко, откат произошёл год назад, сейчас мы имеем дело с психологическим разочарованием. Разочарование в новом лидере Зеленском может иметь для Украины катастрофический характер», – отметил он.

Также эксперт добавил, что Украина медленно, но уверенно движется к распаду, подобно СССР в 1990-1991 годах.

«Я часто сравниваю переживание последний двух лет с состоянием советской империи с 1990 до 1991 года, до рефлекторных ГКЧП и Беловежской пущи – это уже последствия. То, что страна начала расползаться и её начали разбирать на запчасти, разрушаться собственность и сделало возможным распил большой империи.

Я боюсь, что и мы находимся перед этапом большого национального распила. Я противник разговоров о распаде, у нас всё будет по-украински тихо – ползуче, постепенно», – подчеркнул Ермолаев.

Напомним, ранее украинский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что Украина стоит на пороге развала, ситуация в стране стала неуправляемой.