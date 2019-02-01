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01.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Пропаганда, Скандал, Украина
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Мастурбация украинской чиновницы вызвала скандал на ТВ

Марина Томко, пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, подарив ему на 40-летие торт в виде руин Кремля, лишь опозорила своего босса и всю страну.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы такое пресс-секретарю одел на голову. Понимаете, дело не в том, что кто-то больше должен был использовать контрацептивы в интимных отношениях. Право на жизнь имеют все, и я это только поощряю. Я не согласен, когда детей воспитывают неправильно и глупо. Мы в ответе за тех, кого сделали. То, что сделала его пресс-секретарь – это какая-то душевнобольная мастурбация. Ты опять опозорила страну. Что могут подумать в Кремле, в Нью-Йорке, в Вашингтоне и в других местах, глядя на эту инсталляцию? Если хотела выслужиться или понравиться, так надень каблуки повыше, чулки, что-то умное скажи.

Что это сделали? На Кремле будет «Слава Украине», или башни упадут, а что вам балалайка сделала? А под красной звездой мой дед дошел до Праги. Вы чего? У Омеляна деда не было? Я не могу понять этих павликов морозовых. Дорогу он построил к Бандере? Клоун, гиперлупыч ты наш.

Люди, есть же мера какого-то приличия, хотя бы не цинизма. Ты в армии служил, воин? Ты же Воронеж захватывал. Ну пойди подкачайся, не будь глистом в обмороке морали. Потому что ты кричишь про медведей, а туда не медведи, туда твоя жена ходит. Подло, когда ты отцепляешь вагоны и уменьшаешь прибыль Украины, а твоя жена торгует там, торгует цинично, дефиле устраивает. Тебе же сорок лет, ты уже не мальчик. Я в сорок лет уже второй раз министром был. Желаю здоровья и поменять жанр, товарищ клоун», – обратился к украинскому министру и его пресс-секретарю Червоненко.

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