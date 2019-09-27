Мечты Коломойского о дефолте Украины начинают сбываться

27.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодняшняя Украина продержится лишь несколько месяцев без кредитов Международного валютного фонда.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пришли опрошенные киевским интернет-изданием «Апостроф» экономические эксперты, обсуждая тупик, в который зашли переговоры Украины с МВФ о продолжении кредитования Киева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На сегодня Украина не может себе позволить отказаться от сотрудничества с МВФ, поскольку в ближайшие три года у нас пик долговых выплат. Поэтому без перекредитования со стороны фонда силами только государственного бюджета мы не сможет в полном объеме обслуживать эти долговые обязательства. Если сотрудничество с фондом будет приостановлено, можно ожидать обвала курса гривны, что повлечет за собой всплеск инфляции. Из-за этого упадет уровень дохода украинцев, – сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, ситуация будет напоминать кризис 2014-2015 годов, и наихудший вариант, который не исключен, – это дефолт.

С таким мнением согласен специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Если программы МВФ не будет (по истечении максимум полугода), мы начнем быстро бежать в сторону дефолта со всеми вытекающими отсюда последствиями – сейчас гривна укрепляется, а тут она перестанет укрепляться, а потом начнет лететь в тартарары. Особенно больно будет в том случае, если внутренний украинский дефолт наложится на мировой финансовой кризис, который предсказывают в последнее время все настойчивее. Тогда вообще будут кранты», – считает Фурса.

В свою очередь издание напоминает о позиции близкого к новой власти олигарха Игоря Коломойского.

«Учитывая, что ранее Игорь Коломойский высказывал мнение о том, что дефолт станет благом для Украины, на сегодня вырисовываются не самые радужные перспективы для страны», – пишет автор.

Отмечается, что одной из причин осторожной позиции МВФ относительно продолжения кредитования Украины стало намерение олигарха Игоря Коломойского вернуть контроль над ранее национализированным «ПриватБанком» или получить денежную компенсацию за него в размере двух миллиардов долларов.

Именно во время пребывания миссии МВФ на Украине Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассматривать иск Коломойского о законности национализации банка. Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарука заявил, что правительство ищет компромисс с бывшими собственниками банка.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский также заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания страны во время ее борьбы с Россией».