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25.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Медведчук объяснил, что не так с Вилкулом

Близкий к олигарху Ринату Ахметову кандидат в президенты Украины Александр Вилкул во время правления Виктора Януковича рассказывал басни и сказки.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не прощаю предательство в вопросах идеологии. Потому что господин Вилкул, который выдвигается сегодня, был вице-премьером в правительстве Азарова, который сейчас находится где-то здесь [в России] недалеко, и господина Януковича, который тоже здесь, которые c 2010 года безальтернативно шли в Европу, в Евросоюз, и рассказывали всем басни и сказки, зная, что это уничтожит экономику Украины.

И когда Вилкул говорит сегодня о том, что «У нас разные идеологии с Медведчуком» – он прав, у Медведчука другая позиция», – отметил Медведчук.

Напомним, ранее украинский политолог Михаил Погребинский критиковал Александра Вилкула за желание сотрудничать с США для прекращения войны в Донбассе.

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