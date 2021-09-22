Медведев: ЧП в Евпатории может воспользоваться Турция

22.09.2021 14:58 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Массовые задержания с изъятием оружия, произошедшие накануне вечером в Евпатории, было реакцией правоохранителей на «стрелку» крымских татар с выходцами из одной из кавказских республик. Ситуация повторяет недавний конфликт в самом центре Симферополя, где гости Крыма размахивали пистолетом. Стремление не решать, а замалчивать проблему может привести к тому, что на настроениях пострадавших попытается играть Турция.

Об этом в своем блоге пишет известный тележурналист Андрей Медведев.

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«Сообщают официально, что всех участников задержали. По моим данным, не всех. Часть даже не довезли до отдела полиции. Отпустили на месте. И вот тут самое время задать вопрос: а чем закончилась история с дракой в Симферополе? Ну та, где бородатые парни угрожали пистолетом сотруднику Росгвардии. Помните? Про которую местным журналистам один крупный местный чиновник от СМИ запрещал писать. Ну как запрещал – намекал на уголовную ответственность за ложную информацию, потому что драки якобы не было. Так вот. Одно их решений Мировой суд Симферополя приговорил Муслима Адигова (одного из участников событий) к запрету в течение года на ношение оружия. Без конфискации этого самого оружия. Здорово, да? Испугает ли хоть кого-то такой суровый приговор? Ответ очевиден. Как очевидна и позиция местных властей. Нынешнюю ситуацию пытаются замять. Объяснить, что, дескать, тут простое хулиганство, никакого этнического конфликта. Я просто попытаюсь объяснить, чем это опасно. Рано или поздно, те, кто видят себя в этой ситуации пострадавшими (а это, как я понимаю из сообщений СМИ и ТГ каналов, крымские татары), не найдя справедливости дома, начнут искать её где-то ещё. Вот, скажем, официальная Анкара, открыто не признающая Крым российским, открыто питающая реваншистские мечты по поводу Крыма, открыто поддерживающая последние четыре десятка лет крымских татар. Вот, например, она не захочет ли поднять тему притеснения соплеменников-тюрок, и качнуть её на международном уровне? По мне очень вероятный вариант. Хорошо, если я ошибаюсь», – пишет Медведев.

В самом Крыму призывают навести порядок жесткими методами.

«В обществе зреет недовольство постоянными конфликтами, которые происходят с выходцами из южных регионов. Такие крупные конфликты ранее в Крыму не происходили», – заявил крымский общественник Александр Талипов.

Об опасной тенденции заявил и глава Общественной палаты Александр Форманчук:

«Если вспомнить межнациональные конфликты, уличные и так далее, диверсию на газопроводе, то я тут отметил бы, конечно, работу ФСБ, что они работают быстро и оперативно, но само количество этих случаев настораживает. Наверное, нужно органам власти сделать соответствующие выводы и провести более тщательную профилактическую работу на упреждение. Должен работать принцип неотвратимости наказания».

Крымский политолог Андрей Никифоров подчеркивает, что этническая принадлежность не должна иметь никакой разницы – силовики должны жестко пресекать любые попытки дестабилизировать ситуацию на полуострове:

«В данном случае этническая принадлежность разного рода группировок, которые нарушают порядок, не должна иметь никакого значения. Никто не в праве себя нагло вести не только в Крыму, а по всей территории Российской Федерации. Поэтому будем надеяться, что это будет пресекаться в корне».