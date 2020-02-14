Меджлисовцам перекрывают «распил» под вывеской «вещания на Крым»

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовский телеканал ATR прекращает свое вещание на Крым с вышки в Херсонской области. Об этом в эфире интернет-канала Skrypin заявил замдиректора телеканала, пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Муждабаева, причина в возникших проблемах с получением средств из госбюджета после того, как Киев с нового года стал предъявлять руководству ATR новые требования по отчетности за потраченные деньги.

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«Завтра нас отключат от вещания с вышек на административной границы с Крымом. Нам пришло письмо из государственного ретранслятора. Мы там должны денег им, потому что денег бюджет не дал ни в том году, ни в этом на это. И нас отключают от трансляции в Крым, на север Крыма, там вышки транслируют сигнал. Просто не будет, а на нас подадут в суд за то, что мы не транслируем… Отрубая ATR, мы отрубаем фактически язык крымским татарам, мы перерубаем информационный перешеек, мы говорим всем до свидания, Украина говорит чао бамбино, больше не ждите нас», – заявил Муждабаев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что «рупор» Меджлиса телеканал ATR, лишившийся государственного финансирования на Украине, может продолжить свою антироссийскую деятельность из Латвии, куда телеканал планируют перевезти ради получения западных грантов.

Также напомним, что, мониторинг грантоедской Crimean Human Rights Group выявил неэффективность попыток радиовещания Украины на Крым с новой 150-метровой вышки (не так давно с помпой установленной на Чонгаре) – сигнал пропагандистских украинских СМИ заглушается российскими передачами.

Владимир Зеленский заявлял, что намерен усилить пропагандистскую информационную войну за Донбасс и Крым. Киев создаст более эффективный новый телеканал, нежели действовавшие ранее, анонсировал министр культуры Украины Владимир Бородянский. По его словам, в рамках изменения контента новый канал будет транслировать на потерянные территории футбольные матчи с целью завоевания аудитории.