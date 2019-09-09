Меджлисовец жалуется, что забыл «мову» в СИЗО

09.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Якобы «смертельно больной» меджлисовский экстремист Эдем Бекиров, освобожденный недавно в Крыму, попросил разрешения говорить на русском языке, поскольку он подзабыл украинский.

Об этом меджлисовец, попавший под обмен задержанными лицами между Москвой и Киевом, заявил, выступая в эфире украинского ток-шоу «Мост».

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«Салам алейкум, добрый вечер. Не хочу на суржике говорить. Можно я буду говорить на русском языке и кое-где на татарском, чтобы всем было доступно. Хотелось бы на украинской мове разговаривать, но за этот период, который я там находился, немного подзабыл. Не хочется украинский язык ломать», – заявил Бекиров.

Освобожденный экстремист также похвастался, что каждый вечер в российских СИЗО украинские боевики кричат лозунги националистов.

«Такие люди, которые сегодня находятся там, в СИЗО, которые прошли это СИЗО – патриоты. Патриоты наши, патриоты Украины, которых система не смогла сломать. Каждый вечер при открытых окнах СИЗО, каждый вечер открыты окна СИЗО во внутренние дворы. И каждый вечер крик «Слава Украине». Это я вам честно говорю, без каких-либо преувеличений. Там есть украинские ребята, которые, не боясь ничего, все равно поднимают голос за Украину», – утверждает меджлисовец.

Ранее суд в Симферополе отпустил из-под стражи меджлисовца Эдема Бекирова.

Он был задержан в декабре прошлого года по подозрению в переправке взрывчатки на полуостров.

Сразу же после задержания в 2018 году меджлисовцы тут же стали давить на то, что задержанный болен и долго не протянет без необходимых лекарств, потому его нужно отпустить.