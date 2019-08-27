В Крыму освободили пособника экстремистов

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Суд в Симферополе отпустил из-под стражи меджлисовца Эдема Бекирова, который был задержан в декабре прошлого года по подозрению в переправке взрывчатки на полуостров.

Об этом говорится в блоге украинского движения «Крымская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что Бекиров должен являться на заседания суда по первому требованию.

«Сегодня, 27.08.2019, Центральный районный суд г. Симферополя постановил изменить меру пресечения Эдему Бекирову с содержания под стражей на обязательство явки в суд», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сменить меру пресечения Бекирову требовал главарь экстремистского Меджлиса Рефат Чубаров.

В своем блоге он уже опубликовал короткую запись, которая может свидетельствовать о возможном бегстве Бекирова на Украину. «Эдем Бекиров, ждем…», – написал Чубаров.

ФСБ обнародовала кадры со взрывчаткой, которая была обнаружена в схроне, куда боеприпасы с Украины по версии следствия переправлял задержанный Бекиров.