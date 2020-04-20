Меджлисовская пропаганда требует закрыть православные храмы

20.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Ну Украине нужно закрыть на карантин и поставить под вопрос дальнейшей работы все храмы канонической УПЦ, которые принимали прихожан на Пасху во время карантина.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Церковь – ложь, церковь – смерть, церковь – зло. Это про Русскую православную церковь, про эту агентуру русскую в Украине, которая просто занимается диверсией. Представляете себе 130 тысяч идиотов, которых собрали в церквях РПЦ в Украине – это огромное количество людей. Знаете, что эта эпидемия в Италии и в Испании началась с одного футбольного матча, где было меньше народа?

Матч был «Валенсия» – «Аталанта», как раз из города Бергамо. Наши попы собрали больше людей, чем на этом матче, точно было. И это очень опасно, это преступление, по сути дела. Последствия его непредсказуемы, 130 тысяч – это много. Тем более, это во всей Украине. Людей, организовавших эти мероприятия, нужно наказывать. Я не знаю, что еще тут сказать. Я бы эти храмы закрыл на карантин просто-напросто, кто так сделал. Я бы эти храмы закрыл на карантин, а дальше рассмотрел бы вообще вопрос об их функционировании и так далее», – заявил Муждабаев.

Ранее экс-директор института национальной памяти Украины, депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что УПЦ Московского патриархата необходимо немедленно закрыть как «рупор Русского мира и рассадник коронавирусной эпидемии».

Вслед за этим мэр Конотопа, «свободовец» Артем Семинихин распорядился перекопать дорогу вокруг церквей УПЦ Московского патриархата экскаваторами, а также отключить храмы от электро- и водоснабжения. Также в Днепре сотрудники ГСЧС Украины перекопали вход в Свято-Пантелеймоновский храм из-за того, что церкви в Вербное воскресение принимали верующих.