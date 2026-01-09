Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки украинской пропаганде, стремившейся представить удар «Орешника» как нечто незначительное, мэр Львова Андрей Садовой признал «ужасные разрушения» в месте, куда прилетела российская ракета.

«Если бы эта баллистическая ракета несла боевую часть, ущерб был бы несопоставим. Слава Богу, там не было боевой части, поэтому обошлось большим шумом. Да, есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Людских потерь нет. Да, существующие повреждения ужасны, но не такие, какие могли бы быть», – сказал Садовой.

Он отметил, что «Орешник» невозможно засечь средствами ПВО.