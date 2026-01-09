Мэр Львова: Повреждения от «Орешника» ужасны, ПВО его не видела

Вопреки украинской пропаганде, стремившейся представить удар «Орешника» как нечто незначительное, мэр Львова Андрей Садовой признал «ужасные разрушения» в месте, куда прилетела российская ракета.

«Если бы эта баллистическая ракета несла боевую часть, ущерб был бы несопоставим. Слава Богу, там не было боевой части, поэтому обошлось большим шумом.

Да, есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Людских потерь нет. Да, существующие повреждения ужасны, но не такие, какие могли бы быть», – сказал Садовой.

Он отметил, что «Орешник» невозможно засечь средствами ПВО.

«Я думаю, что это была демонстрация силы. Потому что Львов на границе с ЕС, и нигде на радарах эта ракета не была обозначена. Если мы обычно имеем до получаса, чтобы собраться и пойти в укрытия – здесь речь шла менее чем о 10 минутах.

И вряд ли сегодня у нас на Украине есть технологии, чтобы такие технологии уничтожать. Поэтому это был чёткий сигнал США и ЕС», – добавил мэр.

 

