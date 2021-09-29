Мелкая месть: Украинский депутат показал кортеж венгерского министра

29.09.2021 14:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко по-своему отомстил Будапешту за подписание прямого контракта с «Газпромом» вопреки протестам Киева: украинский политик опубликовал съемку передвижения кортежа венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

В опубликованном сюжете видно, как по узким улочкам без тротуаров протискивается кортеж из шести чёрных автомобилей и трёх мотоциклистов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Помните сказку о европейских политиках, ездящих на велосипедах? Специально снял кортеж министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто», – подписал Гончаренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, строивший свою предвыборную кампанию на образе передвигающегося на велосипеде Голобородько, после победы на выборах своими огромными кортежами переплюнул даже предшественника Петра Порошенко.

Более того, ранее в Запорожской области кортеж Владимира Зеленского спровоцировал аварию автобусов с детьми.