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29.09.2021 14:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Венгрия, Д.Б., Дзен, Политика, Украина
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Мелкая месть: Украинский депутат показал кортеж венгерского министра

Новости УкраиныСкандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко по-своему отомстил Будапешту за подписание прямого контракта с...

Скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко по-своему отомстил Будапешту за подписание прямого контракта с «Газпромом» вопреки протестам Киева: украинский политик опубликовал съемку передвижения кортежа венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

В опубликованном сюжете видно, как по узким улочкам без тротуаров протискивается кортеж из шести чёрных автомобилей и трёх мотоциклистов.

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«Помните сказку о европейских политиках, ездящих на велосипедах?  Специально снял кортеж министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто», – подписал Гончаренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, строивший свою предвыборную кампанию на образе передвигающегося на велосипеде Голобородько, после победы на выборах своими огромными кортежами переплюнул даже предшественника Петра Порошенко.

Более того, ранее в Запорожской области кортеж Владимира Зеленского спровоцировал аварию автобусов с детьми.

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