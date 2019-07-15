Кортеж Зеленского спровоцировал аварию автобусов с детьми

Кортеж украинского президента Владимира Зеленского спровоцировал аварию автобусов с детьми в Запорожской области, средства массовой информации замолчали сведения об инциденте.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил украинский министр транспорта Владимир Омельян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме двух изданий, нигде не встретил информации о том, что сегодня президентский кортеж спровоцировал массовое ДТП в Запорожской области. Странно, потому что раньше такие случаи стали бы топ-новостью всех СМИ.

Слава Богу, обошлось без жертв.

Ибо когда кортеж на скорости подрезает колонну автобусов с детьми, возвращавшихся с отдыха, смертей и травмированных могло бы быть много.

Президент мог бы хотя бы записать ролик с извинениями.

И, конечно, ни один президентский велосипед не пострадал. Потому что его в кортеж не пускают, если он вообще существует где-то, кроме сериала», – язвительно комментирует Омельян.