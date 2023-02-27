«Меня аж «трипае» от этого!» – Фарион требует засудить Шуфрича

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До тех пор, пока на Украине не перейдут к самым радикальным идеологическим методам в наказании «коллаборационистов», украинские власти нельзя будет назвать зрелыми.

Об этом в эфире телеканала NTA заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько мы сейчас идеологически готовы кардинально измениться и перейти к очень радикальным идеологическим методам в наказании коллаборационистов, открытых коллаборационистов и скрытых? Мало забрать депутатский мандат у такой женщины, как Королевская. Если у нас до сих пор Шуфрич возглавляет комитет по свободе слова, то у меня это вызывает огромное, не буду говорить европейским словом «беспокойство», меня передёргивает от этого! Почему эти люди до сих пор не под следствием? Почему не осуждён ни один депутат Верховной рады за то, что значительная часть из них проводила абсолютно коллаборационистскую политику. Это не штука – забрать у них мандат, а штука – засудить их за антигосударственную деятельность», – злилась Фарион.

Ранее бежавших за границу бывших соратников Виктора Медведчука – Наталью Королевскую, Юрия Солода и Олега Волошина лишили депутатских мандатов.

При этом совсем недавно их однопартиец, переобувшийся Нестор Шуфрич с трибуны Верховной рады вещал, что уже через год-полтора Украина победит РФ и станет членом ЕС.