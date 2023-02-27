«Меня аж «трипае» от этого!» – Фарион требует засудить Шуфрича

Тарас Стрельцов .  
27.02.2023 23:29
  (Мск) , Львов
Просмотров: 178
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


До тех пор, пока на Украине не перейдут к самым радикальным идеологическим методам в наказании «коллаборационистов», украинские власти нельзя будет назвать зрелыми.

Об этом в эфире телеканала NTA заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До тех пор, пока на Украине не перейдут к самым радикальным идеологическим методам в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Насколько мы сейчас идеологически готовы кардинально измениться и перейти к очень радикальным идеологическим методам в наказании коллаборационистов, открытых коллаборационистов и скрытых? Мало забрать депутатский мандат у такой женщины, как Королевская.

Если у нас до сих пор Шуфрич возглавляет комитет по свободе слова, то у меня это вызывает огромное, не буду говорить европейским словом «беспокойство», меня передёргивает от этого! Почему эти люди до сих пор не под следствием? Почему не осуждён ни один депутат Верховной рады за то, что значительная часть из них проводила абсолютно коллаборационистскую политику. Это не штука – забрать у них мандат, а штука – засудить их за антигосударственную деятельность», – злилась Фарион.

Ранее бежавших за границу бывших соратников Виктора Медведчука – Наталью Королевскую, Юрия Солода и Олега Волошина лишили депутатских мандатов.

При этом совсем недавно их однопартиец, переобувшийся Нестор Шуфрич с трибуны Верховной рады вещал, что уже через год-полтора Украина победит РФ и станет членом ЕС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть