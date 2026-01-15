Немецкий канцлер Фридрих Мерц, похоже, повторяет старый трюк украинских политиков – даже американские марионетки, приезжая в восточные регионы, обещали избирателям восстановление связей с Россией.

Накануне Мерц посетил Саксонию (бывшая ГДР), где тоже пообещал восстановление сотрудничества с РФ – правда, в некоем неопределенном будущем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Саксония является наиболее промышленно развитой землей Германии, по ней сильно ударил разрыв отношений с Москвой. Из-за прекращения поставок дешевого российского газа в Саксонии обанкротился старейший металлургический завод Eisenwerk Erla, который впервые упоминается в документах еще 1380 года.

В целом же, с 2022-го года газ подорожал на 213%, а электричество — на 74%. В денежном эквиваленте это выражается так, что средней семье из четырех человек теперь нужно платить за свет и газ на 6 тыс. евро больше, чем в 2022 году.

«Если нам удастся обеспечить возвращение мира и свободы в Европу, то мы сможем найти баланс, наконец, снова с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией. И я говорю это не потому, что я здесь на Востоке, я говорю это и в любой другой точке Германии. Россия — европейская страна. Если нам удастся снова найти баланс с Россией в долгосрочной перспективе, когда будет мир, когда будет обеспечена свобода, если нам все это удастся, дамы и господа, то это европейское дело. И тогда мы сможем с большой уверенностью смотреть вперед и за пределы 2026 года. Я желаю нам этого. Я уверен, что это удастся», – заявил Мерц.

Примечательно, что на состоявшихся в 2024-м году выборах в Саксонии второе место получила стремительно набирающая популярность партия «Альтернатива для Германии», которая выступает за отмену санкций и восстановление сотрудничество с Россией, уступив партии Мерца ХДС семь мандатов в парламенте.