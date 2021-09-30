«Меркель и Эрдоган отымели Украину», – киевский политолог

30.09.2021 17:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Лидеры Турции и Германии Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель «кинули» Киев в вопросе транзита газа и добились того, что Украина потеряет значительную часть объемов прокачки голубого топлива.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера только пошумели по поводу Венгрии, обида на Венгрию, но благодарить то надо Эрдогана, это же через «Турецкий поток» пойдёт российский газ в Венгрию. Два наших – фрау Меркель и господин Эрдоган – отымели нас по полной с газовым транзитом. Львиная доля заслуг в том, что Украина потеряет значительную часть транзита, – как раз на счету Меркель и Эрдогана», – сказал политолог.

Андрей Золотарёв подчеркнул, что не меньшая вина и на украинском руководстве, которое довело ситуацию до кризисной своей некомпетентной политикой.

«Другое дело, что это не снимает вины и с наших высокоодаренных товарищей, которые сидели на газовой трубе и неплохо зарабатывали, это же всегда был президентский бизнес для власти на газе. Вот и досиделись, что теряем значительную часть транзита и то, что останется. Боюсь, труба нашей газотранспортной системы может оказаться в минусе», – подытожил политолог.