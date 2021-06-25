Меркель и Зеленский выталкивают Крым и Донбасс из Украины – украинские политологи

25.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вследствие того, что Украина не ведёт переговоры в Нормандском формате и не продвигается в Минском переговорном процессе, страны Европы уже начинают воспринимать Крым и Донбасс русскими территориями

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По словам украинского политолога Вадима Карасёва, желание киевских властей отгородиться от Донбасса стеной только подтолкнет жителей ЛДНР в сторону России.

«Если мы на время выведем, на 10-20 лет Донбасс из Украины или Крым. Это мы получим. Разве это одна нация? Нет, у нас ситуация была обратная, у нас было одно государство, но две общины национальные, культурные. Так скажем, ватная Украина и не ватная, Западная Украина, европейская и так далее. Если мы эту границу проведём сейчас или стену построим, то это всё. Немцам было легко возвратиться, потому что они оставались и остаются одной нацией всегда – язык, культура, литература, поэты и так далее. А там же, всё-таки, – Русский мир. Значит, тогда эта стена зафиксирует этот Русский мир, и рано или поздно он (Донбасс, – ред.) уйдёт. А, может, и другие территории Украины тоже могут за этим пойти. Я думаю, тут Россия не остановится», – предупредил Карасёв.

В свою очередь обслуживающий интересы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко заявил о нависшей опасности признания русского Крыма.

«Меркель выступила со своим знаменитым заявлением, что ЕС должно прямо вступать по всем вопросам, а это значит и украинским, в переговорный процесс с Россией. Что это для нас означает? Мало того, что у нас не получается Нормандский формат, мало того, что не движется Минский переговорный процесс. Но такого рода встречи – это скрытая международная легитимация Крыма как территории России. Вот, что плохо, потому что крымский и донбасский вопросы распределены», – сказал Небоженко.

В четверг в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель в правительственном заявлении накануне саммита ЕС в Брюсселе призвала к переговорам с РФ.

«По моему мнению, мы, как Европейский Союз, также должны стремиться к непосредственному контакту с Россией и российским президентом», – сказала Меркель.

Однако саммит ЕС с участием Владимира Путина был заблокирован Польшей, Прибалтикой, а также Украиной.