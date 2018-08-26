26.08.2018, Москва, Анастасия Самойлова
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Мнение, Политика, Украина

Меркель устала церемониться с Украиной



То, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на включение Украины и Грузии в ЕС может уйти десять лет, значит только одно: запад попросту устал церемониться с Украиной.

Об этом украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил в эфире канала «PolitWera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опять же, всё символично: Меркель уже не церемонится. Именно сегодня она сказала, что Европе нужны десятилетия, чтобы придумать, как включить Украину в Евросоюз», – рассказал политолог, на что ведущая заметила, что в реальности ситуация обстоит несколько иначе.

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«У нас немного по-другому это преподносится, что Украина и Грузия – это самые первые кандидаты на включение в Евросоюз в течении десяти лет», – заявила она.

«Вы знаете что. Вот эта цитата из «Грузии.онлайн», а это издание прозападное. Они бы точно не стали ужесточать формулировку», – отметил Джангиров.

Добавим, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вопрос вступления в НАТО находится в руках Украины, однако многие европейские страны её там не ждут

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